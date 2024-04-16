الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. تتجاوز 30 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 في القاهرة والمحافظات، مؤكدة أنه من المتوقع أن تشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس الثلاثاء يسودها أجواء مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم في مصر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط خلال حالة الطقس اليوم، نوهت الأرصاد إلى أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

فيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 19

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 30 19

دمنهور 30 18

وادي النطرون 32 19

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 31 19

طنطا 30 18

دمياط 26 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 17

العريش 27 17

رفح 26 16

رأس سدر 30 18

نخل 29 15

كاترين 25 12

الطور 29 21

طابا 31 20

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 30 18

العلمين 29 17

مطروح 28 17

السلوم 28 15

سيوة 33 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 21

سفاجا 30 22

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبورماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 31 15

المنيا 32 15

أسيوط 32 16

سوهاج 32 17

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 34 20

أبوسمبل 34 19

