بريطانيا: تسجيل أعلى معدل دخول يومي للمهاجرين عبر القناة الإنجليزية منذ 2024

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، تسجيل أعلى معدل دخول يومي للمهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية منذ بداية عام 2024.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن 534 مهاجرا وصلوا على 10 قوارب أمس الأحد، مشيرة إلى أن إجمالي المهاجرين منذ بداية العام الجاري بلغ 6265 مهاجرا حتى الآن.

ولفتت الشبكة إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر القناة منذ بداية العام الجاري يزيد بنسبة 28% عن العدد المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات المحدثة من وزارة الداخلية، التي اطلعت عليها اليوم "وكالة نوفا"، شهدت الأيام الثلاثين الماضية، بفضل فترات الطقس الجيد الأخيرة، زيادة كبيرة في تدفقات الهجرة غير الشرعية من ليبيا وتونس، حيث وصل أكثر من 9539 مهاجرًا إلى السواحل الإيطالية في الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل، أي ما يعادل 60 بالمئة من العدد الإجمالي منذ بداية العام.

ويسلط تحليل بلدان مغادرة القوارب الضوء على أنه، على عكس العام الماضي، كان عدد الوافدين إلى إيطاليا من ليبيا منذ بداية العام أعلى بشكل عام من الوافدين من تونس.

وفي الفترة ما بين 1 يناير و15 مارس 2023، تم تسجيل 18,588 وافدًا من الطريق التونسي و14,081 من الطريق الليبي، فيما وصل هذا العام 7,254 مهاجرًا "فقط" من تونس بانخفاض 60 بالمائة، بينما وصل 8,805 من ليبيا بانخفاض 37.2 بالمائة.

وانقلبت الأوضاع في الأسابيع الأربعة الماضية، مع وصول 5,587 مهاجرًا غير نظاميًا من تونس بارتفاع 337.52 بالمائة في شهر واحد مقارنة بـ 3,945 مهاجرًا غير نظاميًا من ليبيا بارتفاع 81.17 بالمائة في الفترة من 15 مارس إلى اليوم.

وفي بيان سابق، وصل ما لا يقل عن 6,560 مهاجرًا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى 15 مارس، بانخفاض بلغت نسبته 67.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما وصل 19,937 مهاجرًا إلى السواحل الإيطالية، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.

وبحسب البيانات، فإن ما يقرب من ثلثي إجمالي المهاجرين وصلوا من ليبيا. وبتحليل بلدان مغادرة القوارب، تبين أنه، على عكس العام الماضي، كان عدد الوافدين إلى إيطاليا من ليبيا أعلى بكثير من القادمين من تونس.

في الواقع، إذا تم تسجيل 15 وافدًا في الفترة ما بين 2023 يناير و11.988 مارس 7.071 من الطريق التونسي و1.658 من الطريق الليبي، فقد وصل هذا العام 86,1 مهاجرًا "فقط" من تونس بانخفاض 4.860 بالمائة، بينما وصل من ليبيا 31,2 بانخفاض 2024 بالمائة.