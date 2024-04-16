فودة يهنئ أسقف سيناء الجنوبية بسلامة الوصول بعد رحلة علاج في الخارج

ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقام بزيارة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، كان في استقباله الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وهنأه المحافظ بسلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج.

وحرص المحافظ علي الاطمئنان من الانبا ابوللو على صحته بعد إجراء جراحة داعيا الله له بالشفاء العاجل.

ضم وفد المحافظة، اللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات.

من جانبه أعرب أسقف سيناء الجنوبية عن سعادته بالزيارة، والتي اعتاد عليها دائما في اطار الزيارات المتبادلة الودية في المناسبات المختلفة، مثمنا الدور الحيوي المتميز لمحافظ جنوب سيناء، لتطوير المحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بكافة المدن، فضلًا عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب جنوب سيناء لحل مشكلاتهم وتحقيق رغباتهم.

مقدما التهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة وهنأ شعب مصر لاستكمال مسيرة التنمية والبناء من أجل رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال محافظ جنوب سيناء: " أننا جميعا أبناء وطن واحد ننعم بالأمن والسلام والألفة بين جميع فئات المجتمع تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي"، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.