نقيب الجزارين يكشف موعد انخفاض سعر اللحوم (فيديو)

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن استيراد الرؤوس الحية من الخارج للتسمين، يعد أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر.‏

وأوضح البسومي خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم في غضون شهر من الآن ليصل سعر كيلو ‏اللحوم البلدي إلى 350 جنيهًا‎، موضحا أن هذا الانخفاض المتوقع ‏يأتي نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد عن 30%..

‏وأكد نقيب الجزارين، أن النسبة العادلة لانخفاض أسعار اللحوم تتراوح بين 15% و20%، مشيرا إلى أن بعض محال الجزارة تبيع كيلو ‏اللحوم البلدي حاليًا بسعر 450 جنيهًا في الأحياء الراقية، بينما يبلغ السعر 400 جنيه في الأحياء الشعبية‎.‎

السعر العادل للحوم

وتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم لتصل إلى 350 جنيهًا قبل عيد الأضحى، معتبرا هذا السعر عادلاً، لا سيما في ظل الركود ‏في البيع والشراء داخل محال الجزارة‎.



أكد هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن إنتاج المحلي من اللحوم يمثل 40% فقط من حاجة الاستهلاك المحلي، منوهًا إلى أن الدولة تدخلت لسد العجز المتمثل في 60% من خلال استيراد عجول من البرازيل أو إسبانيا أو السودان، بالإضافة إلى استيراد لحوم مجمدة من البرازيل أو الهند.

وقال هيثم عبد الباسط خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الشركة القابضة «النيل للأهرام»، طرحت لحوم سودانية وجيبوتية في المجمعات الاستهلاكية قبل بداية شهر رمضان سعر الكيلو بـ 250 جنيه.



اللحوم البلدي الحر في المنافذ الخاصة يبدأ سعر الكيلو بـ400

وتابع: أسعار اللحوم البلدي الحر في المنافذ الخاصة يبدأ سعر الكيلو بـ400 جنيه ويصل لـ450 جنيه، وهذه الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى.

وأوضح هيثم عبد الباسط أن هناك تراجع في القوة الشرائية للحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق، موضحًا أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر كوننا نستورد نحو 80% من الأمن الغذائي.

جدير يالذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك انخفاضا في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، مضيفا أن الانخفاض ما زال ليس كافيا.

لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.

ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وهذا يضر بالجميع، مشيرا إلى أن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، و رئيس الوزراء عقب قائلا إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.

وأردف أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.