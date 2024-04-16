محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات افتتاح مشروعات تنموية وخدمية خلال عيد تحرير سيناء

عقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، اللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم ، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ للمحليات، ومدير عام الاسكان، ورئيس قطاع مياه الشرب، والطب البيطري، والشئون المالية، والابنية التعليمية، والمعنيين.

تناول الاجتماع بحث استعدادات المحافظة لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية الهامة بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة والشركات المنفذة وذلك خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وجاءت المشروعات كالتالي: مبنى الرصد الامني، مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، المستفي البيطري، بحيرات الاكسدة، نقطة ماهدة الطيور، الحديقة المركزية، مبنى مجلس المدينة الجديد،