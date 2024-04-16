محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس هيئة مياه الشرب لمتابعة المشروعات الجارية

‏استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، اللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.

وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم نهوها والجاري تنفيذها والمقرر افتتاحها رئاسياً ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ (برك الأكسدة) طاقة 7500م3/ يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ طاقة 30,000 متر3/يوم، وكذلك المأخذ البحري المغذي لمحطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.

حضر اللقاء المهندس حمادة ناصر رئيس جهاز مشروعات محافظة جنوب سيناء بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء.