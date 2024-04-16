قرية الحامولي بالفيوم تستقبل فعاليات العرض المسرحي "توته توته"

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

مراكز الشباب بالفيوم تواصل تقديم فعاليات مسرح المواجهة والتجوال

خلال ذلك ولليوم الخامس على التوالي يواصل البيت الفني للمسرح "مسرح المواجهة والتجوال" تقديم العرض المسرحي "توته توته" بمركز شباب قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم في إطار احتفالات الفرع بعيد الفطر المبارك، وذلك بحضور فريق عمل فرع ثقافة الفيوم شهيرة الدفناوي، وأشرف عبد التواب وجمال حميدة ومحمود محرم واحمد عادل، والمهندس محمود الهاين رئيس الوحدة المحلية لقرية الحامولي والمهندس محمد عبد الموجود رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحامولي وأعضاء مجلس إدارة المركز.

الجدير بالذكر ان مسرحية "توتة توتة" تأليف وأشعار طارق عمار، تمثيل "وائل مصطفى، يحيى شعبان، مصطفى عماد، ساندرا ملقي، جورج شحاتة، محمود فتحي، ماريان سامي، إياد عيد، أحمد عتمان، كريم عبد العليم، نورهان أحمد، أحمد رسمي، حسام سيد، إسراء سمير، أمنية طارق، أحمد مصطفى، جاسر أبو الخير، ندى عادل، يوسف شعبان"، غناء "محمد حمدي رؤوف، شيماء يسري، علي الباهي، أحمد حمدي رؤوف".

والعرض ديكور أحمد جمال، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، إشراف على المكياج إسلام عباس، مكياج سارة طارق، مادة فيلمية محمد البدرى، مساعدا الإخرج "نور إسماعيل ورحمة محمد"، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، مخرج منفذ أحمد ماهر، إخراج السعيد منسي .حكايات شعبية وقيم رمضانية في لقاءات ثقافة الفيوم.

وكان مركز شباب قرية قلمشاه التابعة لمركز اطسا قد استقبل فعاليات اليوم الرابع من عروض البيت الفني للمسرح "مسرح المواجهه والتجوال" والذي تم خلاله تقديم العرض المسرحي "توته توته " ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم ومؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور المهندس عيد رجب بشير مندوب إدارة اطسا الشبابية ورئيس قسم التخطيط والمتابعة بمركز اطسا، والمحاسب محمود عبد الفتاح عبد الحميد رئيس مجلس إدارة مركز شباب قلمشاه، وفريق عمل ثقافة الفيوم، شهيرة الدفناوي، اشرف عبد التواب، جمال حميدة، أحمد عادل، أحمد فرح، محمد شعبان، جمعه عبد الباقي،جمال محمود، والمهندس محمد شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية قلمشاه.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.