الإسماعيلية: إنشاء 4 كباري مشاة جديدة على ترعة السويس

بدأت مديرية الطرق ونقل بالاسماعيلية إعمال إنشاء ٤ كباري مشاه بديل الصالات على ترعة السويس

قال المهندس احمدالشيمى مدير عام الطرق ان ذلك يأتي في أطار توجيهات اللواء شريف فهمي محافظ الاسماعيلية بسرعة بدء الأعمال.

وأضاف الشيمى مديرالطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية ، انه تم استلام الموقع والبدء فيه لخدمة تجمعات السكانية والمصالح العامة علي جانبي الترعة ، إستكمالا لما تم تنفيذه بالعام الماضي.

وقال الشيمى إن محافظ الإسماعيلية اللؤاء فهمى بشارة أعطى توجيهات بسرعة الانتهاء من مشروعات إنشاء الكبارى بالطرق السليمة والمواصفات القياسية لخدمة الاهالى فى القطاع الجنوبي وهذا يضاف إلى مجموعة من الكبارى تم انشائها فى العام الماضى وخاصة فى المناطق المحرومة والتى يوجد بها صنادل للعبور وتم إدارج كافة المناطق المحرومة فى خطة الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بحل مشاكل المواطنين.

وأهم القرى المستفيدة من الكبارى الجديدة قرية الضبعية وقرية عين غصين وقرية سرابيوم بمركز فايد.