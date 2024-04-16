ركلة جزاء في الدوري الانجليزي تشعل فتيل مشاجرة بين لاعبي تشلسي

شهد الشوط الثاني من لقاء تشلسي و إيفرتون، لقطة مثيرة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لتشلسي، أثارت شجارًا بين عدد من لاعبي الفريق.

ركلة جزاء في الدوري الا نجليزي ..تشعل فتيل المشاجرة بين لاعبي تشلسي

في البداية، حمل نوني مادويكي الذي تسبب بالركلة، الكرة، وتوجه للتسديد، لكن هداف الفريق كول بالمر أوقفه وسحب الكرة منه، كونه المنفذ الرئيسي لركلات الجزاء في الفريق.

بعدها جاء المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ليحاول أخذ الكرة من بالمر والتسديد، ليقوم الأخير بدفعه.

أثارت الواقعة غضب جاكسون، حيث تدخل عدد من اللاعبين لتهدئته، وسجل بالمر ركلة الجزاء، ورفض جاكسون الاحتفال مع زميله، واحتفل مع لاعبين آخرين.

وبهذا تساوى بالمر مع إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفا.

وكان تشيلسي مسيطرا بشكل كامل على المباراة في ملعب ستامفورد بريدج وسجل البديل الشاب ألفي غيلكرايست الهدف السادس للفريق في الدقيقة الأخيرة بعد لحظات من نزوله بديل

وتضمنت أحداث المباراة تألقًا لافتًا من جانب اللاعب الدولي الإنجليزي كول بالمر، لاعب وسط تشلسي الشاب،حيث سجل أربعة أهداف من بينها ثلاثية في أول30 دقيقة، ليقود فريقه للفوز 6-صفر على إيفرتون الاثنين ليستمر في سعيه نحو مركز أوروبي تاركا الفريق الضيف في منطقة الهبوط.

وسجل بالمر هدفه الأول في الدقيقة 13 ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق بضربة رأس قبل أن يسجل بذكاء الهدف الثالث بعد أن اعترض تمريرة الحارس جوردان بيكفورد.

وجعل نيكولاس جاكسون النتيجة 4-صفر قبل نهاية الشوط الأول.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون

و انطلقت صافرة أحداث المباراة المرتقبة بين تشيلسي وإيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

ويخوض البلوز، المباراة بعد التعادل الذي حققه في الجولة الماضية مع نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل منهما.

وفتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة فريق تشيلسي ضد إيفرتون، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وانطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المرتبة السادسة عشر برصيد 27 نقطة.

و نقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة bein sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.