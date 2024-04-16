البلتاجي..الحكم إبراهيم نور الدين من حقه أن يعتزل



أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي أن إبراهيم نور الدين، حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قدم مباراة طيبة.

وكان نادي الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وقال رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إبراهيم نور الدين قدم مباراة طيبة وفقًا لقمة مباراة الأهلي والزمالك".

وأضاف: "كانت هناك بطاقة حمراء لكريم نيدفيد، ولكن إبراهيم نور الدين نجح في إدارة المباراة، في ظل وجود خطأ واحد عليه خلال 100 دقيقة".

وتابع: "إبراهيم نور الدين من حقه أن يعتزل، وسبق لي أن اتخذت قرار مثله، بعدما منح لي اتحاد الكرة فرصة التمديد لموسم آخر".

وأتم رضا البلتاجي تصريحاته قائلًا: "الحكم إبراهيم نور الدين يفكر في التوجه للإعلام بعد اعتزال التحكيم".