تفاصيل مقترح البيت الأبيض لوقف إطلاق النار في غزة

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين، عن إن هناك مقترح لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري مطروح على الطاولة في المفاوضات مع حماس.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن المقترح المطروح على الطاولة يتضمن وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع، وعلى حماس أن تقبله.

وأشار المتحدث بأسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تسعى للخوض في مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وتابع: "نعتقد أن كمية المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافية ونحتاج إلى زيادتها".

وأوضح كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس أكثر مما هي عليه الآن، ولا توسيع الصراع في المنطقة.

وعلى الجانب الآخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، إن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف شلال الدم والمجـ ازر.

وأضاف الرشق في تصريحات صحفية، أن حماس لن تتنازل عن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين بحرية.

وأشار إلى أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت، ولا بديل عن صفقة حقيقية مع المقاومة.

من جهة أخرى أدانت الجامعة العربية "الحملة المسعورة التي يواصل المستوطنون المتطرفون شنها على مدن وبلدات الضفة الغربية"، وطالبت مجلس الأمن "بضرورة التحرك لإنهاء هذا الوضع"

وقالت الجامعة في بيان اليوم الاثنين، إن "المستوطنين يقومون بهجمات يقع معظمها تحت بصر وحماية السلطات الإسرائيلية التي تشجع هذه العمليات المشينة، مرسخة بهذا حالة عامة من الإفلات من العقاب والاجتراء المستمر على أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وأكد البيان أن "الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا في قطاع غزة لا يجب أن تغطي على ما تشهده الضفة من صعود واضح في وتيرة وخطورة جرائم العنف وإحراق المنازل والأراضي الزراعية واتلاف الممتلكات، التي يرتكبها المستوطنون المسلحون كل يوم، عارفين بأن حكومة الاحتلال هي في الواقع حكومة مستوطنين تغطي على جرائمهم ولا تحاسب على الفظائع التي يرتكبونها".

نوه البيان أن "فرض عقوبات من بعض الدول على عدد من المستوطنين يُثل خطوة صغير متأخرة وغير كافية لردع الظاهرة المتصاعدة وتوفير الحماية للفلسطينيين المدنيين من الضفة".

وشدد على "ضرورة تحرك مجلس الأمن لإنهاء هذا الوضع المخزي ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب في الضفة، وتدفيع هؤلاء المستوطنين الموتورين ثمن جرائمهم المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني