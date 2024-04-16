تحرير 23 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص بالقليوبية

بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتوجيهات وتعليمات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكلت عدة حملات للمديرية و الادارات اسفرت عن الاتي :-

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية مركز شبين القناطر تم تحرير ٢٣ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وتصرف في الدقيق وغلق بدون اذن وعدم وجود سجل زيارات .

-حملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير عدد ٢٥ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وتصرف في عدد ٥٦شيكارة دقيق بلدي وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات وغلق بدون اذن ومراجعه رصيد وتصرف في عدد١٦ شيكارة دقيق بلدي .

- حملة إدارة تموين بنها تم تحرير عدد ١٢ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن و تجميع دقيق وغلق بدون اذن .

- حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة تم تحرير عدد ١١ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وتصرف في عدد ٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم .

- حملة إدارة تموين الخانكة تم تحرير عدد ١٨ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون اذن وعدم وجود سجل زيارات .

- حملة إدارة تموين كفرشكر تم تحرير عدد ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .

- حملة إدارة تموين القناطر الخيرية تم تم تحرير عدد ٢٧ مخالفة لمخابز بلديه لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون اذن وعدم وجود سجل زيارات .