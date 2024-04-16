12 موقعا لإستلام القمح من المزارعين بالقليوبية

أشار عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وكيل وزارة التموين بالقليوبية إلى أنه تم متابعة عمل التوريدات بكلا من مركز تجميع مطحن بنها وصومعة بنها ببندر بنها وصومعة مسطرد بشرق شبرا ومطحن ومركز تجميع الهدى بغرب شبرا وهنجر شبلنجة مركز بنها وهنجر كفر شكر وصومعة عرب العليقات وشونه كفر سعد بحيرى بشبين القناطر وقد تم استقبال فعلى للقمح ببعض الصوامع والشون والهناجر.

واستعدت مديرية الزراعة بالقليوبية لبدء موسم استلام وتوريد محصول القمح من المزارعين بقرى ومدن المحافظةمن خلال تجهيز 11 موقعًا وذلك للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه المزارعين.



وذكرت مديرية الزراعة في القليوبية، في بيان لها، أن اللجان المكلفة باستلام المحصول من المزارعين والمشكلة من التموين والزراعة ستكون متواجدة بصفة مستمرة على مدار الساعة خلال موسم التوريد بكافة الصوامع والشون للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين ومتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقا للقرارات الوزارية لتحقيق المستهدف من التوريد .

أما عن اماكن توريد القمح بمحافظة القليوبية، والتي بلغ عددها 12 موقعا، كم تضمن كل موقع سعة تخزينية للقمح، وذلك استعدادا لبدء موسم توريد المحصول الذهبي من حقول ومزارع المحافظة لتلك الصوامع والشون، حيث بلغت السعة التخزينية بالكامل لتلك المواقع 215740.8 طنا، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا: مواقع تابعة لشركة مطاحن شمال القاهرة:

- صوامع مسطرد وتبلغ السعة التخزينية لها 20 ألف طن.

- صومعة الهدي وتبلغ السعة التخزينية لها 6 ألاف طن.

- بنكري الهدي 2 ، 3 وتبلغ السعة التخزينية لهما 26517 طنا.

- مركز تجميع الهدي وتبلغ السعة التخزينية له 5 ألاف طن.

ثانيا: مواقع تابع لوسط وغرب الدلتا:

- مركز تجميع مطحن بنها وتبلغ السعة التخزينية له 7384 طن.

ثالثا: مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين:

- صومعة عرب العليقات وتبلغ السعة التخزينية لها 70 ألف طن.

رابعا: مواقع تابعة لنك التنمية والائتمان الزراعي:

- صوامع بنها وتبلغ السعة التخزينية لها 50 ألف طن.

- صومعة شبرا وتبلغ السعة التخزينية لها 25 ألف طن.

- هنجر شبلنجة وتبلغ السعة التخزينية له 960 طن.

- هنجر شبين وتبلغ السعة التخزينية له 960 طن.

- هنجر كفر شكر وتبلغ السعة التخزينية له 1920 طن.

- شونة كفر سعد بحيري 2000 طن.