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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا البلتاجي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي أن كريم وليد نيدفيد، لاعب النادي الأهلي استحق الحصول على بطاقة حمراء في مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

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وكان نادي الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وقال رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البطاقة الصفراء الثانية لكريم نيدفيد؟ هذه الكرة لم تُعاد في أي مرة، في الدوري الإنجليزي الممتاز سيقوم المخرج بإعادتها 4 أو 5 مرات".
وأضاف: "من الوارد ألا يكون الحكم قد شاهد الحالة بشكل جيد، ولكن المخرج التلفزيوني لم يشعر بأن هذه الحالة تحتاج للإعادة أكثر من مرة".
وتابع: "تدخل كريم نيدفيد على ناصر ماهر هو خطأ بعنف ويستوجب بطاقة صفراء ثانية".
وأكمل: "قرار حكام تقنية الفيديو بعدم احتساب ركلة جزاء لسيف الدين الجزيري أمام الأهلي كان رائعًا من الحكم محمد عادل".
وأتم رضا البلتاجي تصريحاته قائلًا: "هذا القرار أنقذ الحكم إبراهيم نور الدين من ورطة، حكم الساحة اتخذ القرار من نفسه وليس من قرار الحكم المساعد".

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