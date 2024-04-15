فاروق جعفر: الأهلي لعب بـ10 لاعبين أمام الزمالك في الشوط الأول

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن مواجهة القمة كانت غريبة للغاية، والزمالك كان يريد الخروج بنتيجة إيجابية، ونجح في تحقيق الانتصار على الأهلي الذي يعاني من الغيابات المؤثرة، ولازال لديه مباريات مؤجلة في بطولة الدوري المصري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك يعاني من نواقص كثيرة في الفريق، ولم يستفد الأهلي من خروج زيزو في أول ربع ساعة من اللقاء، ودفاع الأحمر لم يستوعب لعبة الهدف الأول التي تكررت كثيرًا في الشوط الأول، ورامي ربيعة وصل قبل الكرة لكنه لم يمنعها من دخول الشباك بشكل غريب".

وأضاف: " لم أشعر بـ أفشة وعمر كمال عبدالواحد في الملعب اليوم، وهدف الأهلي الذي سجله عبدالقادر كان رائعًا، واللاعب يعيش تحت ضغط واضح في الفترة الأخيرة، والأهداف الثلاث كلها أخطاء دفاعية بما فيهم هدف الزمالك الثاني لـ سيف الجزيري الذي بدأ من رمية تماس، وهناك لاعب في الأهلي لم يشتت الكرة بشكل سليم رغم أنه كان الاقرب لتشتيت الكرة".

