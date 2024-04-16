إجراء 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى بالدقهلية خلال عيد الفطر

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية، والدكتور احمد البيلي مدير إدارة الكلى بالدقهلية،عملت بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل الوزراة ، إنه تم إجراء نحو 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى خلال عيد الفطر المبارك، لعدد 3000 مريضا بـ30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلاً عن توفير كل المستلزمات اللازمة لذلك.

ولفت إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى معرباً عن تقديره لجهود الأطقم الطبية فى خدمة المرضى.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر.