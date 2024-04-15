تحرير 148 محضرتموينى بمحافظة المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى ضوء الحملات اليومية التى تشنها المديرية بكافة أرجاء المحافظة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين، وذلك بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية .



وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية فقد تم اليوم الأثنين ، تنظيم حملة مكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة ، أسفرت عن تحرير (148) محضر تموينى متنوع ما بين (68) محضر مخالفات مخابز و (80) محضر اسواق.

لافتاً إلى أنه تم تحرير محضر جنح مدينة السادات ضد المدير المسئول عن محطة وقود لوجود قشط وشطب وعدم انتظام القيد فى سجل "21" مما يتيح التلاعب فى الكميات المثبتة فى الدفاتر بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

كما تم تحرير محضر آخر بناحية شبين الكوم ضد صاحب محل لبيع السجائر بأزيد من السعر المعلن ، فيما تم تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى عدد 3 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعها فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق.

مشدداً بضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية و بالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .