ميتا تغلق Threads في تركيا

ستقوم Meta بإغلاق Threads في تركيا في 29 أبريل بعد أمر قضائي مؤقت من هيئة المنافسة التركية (TCA) ضد المشاركة التلقائية للبيانات مع Instagram.

قضت TCA بأن ربط Threads وInstagram دون موافقة المستخدم سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها وأن Meta أساءت استخدام موقعها المهيمن في الصناعة من خلال هذه الممارسة. واقترحت TCA أيضًا أن الارتباط موجود في المقام الأول لزيادة القوة السوقية للشركة.

بدلاً من إجراء أي تغييرات على كيفية دمج Instagram وThreads في المنطقة، قامت Meta بسحب تطبيق الوسائط الاجتماعية الناشئ. وتقول الشركة إن هذا مجرد إجراء مؤقت لأنها تعمل على استئناف الأمر الزجري، ولكن لا يوجد جدول زمني لذلك. وفي غضون ذلك، تقترح ميتا على المستخدمين في تركيا إما إلغاء تنشيط حساباتهم أو حذفها بالكامل. أولئك الذين قاموا بإلغاء التنشيط ستتم استعادة مشاركاتهم وتفاعلاتهم "في حالة عودة Threads" إلى البلد.

المنظمون الأتراك ليسوا الوحيدين الذين يعتقدون أن الارتباط التلقائي بين Threads وInstagram أمر مخيف بعض الشيء في أحسن الأحوال. لقد كانت نقطة خلاف منذ إطلاق المنصة العام الماضي. كانت التطبيقات مرتبطة ببعضها البعض لدرجة أن المستخدمين لم يتمكنوا حتى من حذف حساب Threads دون تدمير حساب Instagram الخاص بهم، على الرغم من أن Meta قامت بتصحيح هذا منذ عدة أشهر.

بدأت Meta أيضًا في الترويج لمنشورات Threads على Facebook وInstagram دون موافقة المستخدم، مما سمح للأشخاص في النهاية بإلغاء الاشتراك في "الميزة"، وهذا هو نوع تبادل البيانات التلقائي الذي أزعج هيئة مكافحة الفساد، مما أدى إلى إصدار الأمر القضائي الأخير.

كما أن هذه ليست المعركة التنظيمية الأولى بين Meta وتركيا. وفرضت الدولة غرامة قدرها 18.6 مليون دولار على Meta في عام 2022 بسبب مشاركة البيانات عبر تطبيقاتها، وفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch. ويعد هذا انتهاكًا مزعومًا لقوانين المنافسة في البلاد.

وطلبت الدولة من شركة ميتا تقديم وثائق توضح بالتفصيل جهودها لوقف انتهاك هذه القوانين، لكن المنظمين الأتراك قالوا إن التفسيرات غير موجودة. على هذا النحو، فرضت الدولة على ميتا غرامات إضافية تصل قيمتها إلى 160 ألف دولار يوميًا.