غدا أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، غدا الثلاثاء، أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وفى سياق اخر عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية،لـ 5 عاملين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإتجارهم بالمواد المخدرة وحيازة أحدهم أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

السجن المؤبد لـ 5 عاملين بتهمه الإتجار بالمواد المخدرة في القناطر الخيرية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17853 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر، والمقيدة برقم 3485 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ح"، 42 سنة، سائق، ومقيم أبو الغيط بالقناطر الخيرية، و"زكريا ح م"، 25 سنة، ترزي ومقيم أبو الغيط، و "محمد أ م"، 27 سنة - خباز - ومقيم عرب أبو الغيط، "شريف ش ح"، 39 سنة، سائق، ومقيم الزهوبين - شبين القناطر، و"محمد ع ف"،21 سنة - عامل - ومقيم الخرس بأبو الغيط، لأنهم في يوم 22 / 7 / 2022 بدائرة مركز شرطة القناطر - محافظة القليوبية، أحرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الاندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة، أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وأيضا أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الأتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.

وأكدت تحريات المباحث، أنه نفاذا لأذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على سلاحين نارييين بداخلهم 2 طلقه خرطوش والمواد المخدرة والهواتف المحمولة والمبالغ المالية والميزان، وعزي قصدهم من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس وتجارتهم الأثمة والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة.