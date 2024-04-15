(شاهد) آلة إعادة التدوير تفكك محركات الأقراص الثابتة القديمة لاستعادة المكونات

تحتوي محركات الأقراص الثابتة التقليدية عادةً على مكونات مفيدة. لكن تفكيكها يدويا سيكون كثيف العمالة. في الوضع الحالي، تميل محركات الأقراص الثابتة القديمة إلى المرور عبر آلة التقطيع، وغالبًا ما يكون الحظ هو ما إذا كان هناك أي شيء قابل للاستخدام متبقي بعد هذه العملية. تدعي شركة تدعى Garner Products أن لديها حلاً أفضل من خلال DiskMantler.

تستخدم هذه الآلة (التي رصدتها Ars Technica) مزيجًا من الصدمات والتوافقيات والاهتزازات لتفكيك القرص الصلب.

تعمل هذه العملية على فك البراغي والمثبتات الأخرى - بغض النظر عن نوع رؤوس البراغي ذات الشكل الغريب المستخدمة - لتحرير أجزاء مثل لوحات الدوائر، ومجمعات المحركات، والمحركات، والمغناطيسات الأرضية النادرة.

وتستغرق العملية ما بين 8 إلى 90 ثانية بالنسبة لمعظم محركات الأقراص الصلبة، وحوالي دقيقتين لمحركات الهيليوم الملحومة.

يبدو أن DiskManter يمكنه تفكيك ما يصل إلى 500 محرك أقراص ثابتة يوميًا، ولا يتم إعادة تدوير سوى خمس النفايات الإلكترونية على الكوكب أو نحو ذلك. لذلك، على الأقل في الوقت الحالي، قد تبدو جهود جارنر في إعادة التدوير أشبه بقطرة في المحيط.

ومع ذلك، إذا كانت الشركة قادرة على المساعدة في استرداد المكونات القيمة مثل المغناطيسات الأرضية النادرة دون الحاجة إلى تقسيمها إلى عناصر وبدء عملية الإنتاج من جديد، فمن المؤكد أن هذا سيكون أمرًا إيجابيًا تمامًا.