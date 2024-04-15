أنا مبسوط.. يوسف الحسيني يعلق على فوز الزمالك بمباراة القمة (فيديو)

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على نتيجة مباراة القمة، قائلا: "الأهلي لعب حلو في المباراة لكن الزمالك استطاع تحقيق الفوز".

وقال يوسف الحسيني خلال برنامجه "التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية" مساء اليوم الإثنين: "أنا راجل زملكاوي مبسوط بالنتيجة لكني مش متعصب، وتقديري أن المبارة كانت حلوة والفريقين لعبوا حلو".

جزء كبير من حسم الزمالك للقاء القمة هو سيف الجزيري

وتابع يوسف الحسيني :" جزء كبير من حسم الزمالك للقاء القمة هو سيف الجزيري، والجزيري يعتبر أول لاعب أجنبي من الزمالك يحرز هدفين في شباك الأهلي في مباراة واحدة".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الزمالك على النادي الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت اليوم ببطولة الدوري العام، بهدفين لهدف.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن خط دفاع النادي الأهلي سبب كوارث في المباراة وكان السبب الأول لهزيمة الفريق أمام الزمالك.

وأشار أحمد موسى إلى أن اللاعب الدولي عبدالله السعيد لم يكن في حالته، وسيف الدين الجزيري قلب المباراة، ورجل المباراة، مشيرا إلى أن لدى النادي الأهلي مشكلة وكوارث في خط الدفاع في مباراة القمة اليوم.

وتابع أحمد موسى: “أتمنى السلامة للاعب الدولي أحمد سيد زيزو، والزمالك أضاع العديد من الفرص المحقق أمام الأهلي”.

الزمالك يحسم ديربي القاهرة على حساب الأهلي\

حسم فريق الزمالك ديربي القاهرة على حساب الأهلي بهدفين لهدف، مساء اليوم الاثنين،على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل سيف الجزيري ثنائية الزمالك في الدقيقتين44، 86، بينما سجل أحمد عبدالقاهرة هدف الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ترتيب الزمالك والأهلي..

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 6 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 11 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاءين .

تشكيل الزمالك في مباراة القمة

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل الأهلي في مباراة القمة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.



وسط الملعب: كريم نيدفيد وكوكا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: عمر كمال وموديست وطاهر محمد طاهر.