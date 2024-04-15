الحكومة تكشف موعد تسلم الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة

أجاب المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على تساؤلات الشارع المصري فيما يخص خطة تخفيف الأحمال والعودة إليها وموعد الانتهاء منها قائلا: "صحيح هناك تدفقات دولارية ناجمة عن صفقات جرى إبرامها أو عبر الشركاء الدوليين ولكن حتى تكون المعلومات دقيقة جميع الاتفاقات والصفقات التي نجم عنها سيولة دولارية حصل بالفعل لكن نظام الحصول على الدعم والتمويل الدولية يتم على مراحل".

تابع خلال مداخلة تليفونية "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ":" ي حتى لا يساء فهم الأمر فإن المبالغ الضخمة الناجمة عن تلك الصفقات والقروض الاتفاقات مع مختلف الشركاء الدوليين سيتم الحصول عليها على أقساط تباعا وفترات متباعدة ومن ثم لم تدخل كل هذه المبالغ دفعة واحدة".



وواصل:" مثلا الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر كما أعلن الدكتور مدبولي في بداية مايو المقبل حيث حصلنا على القسط الأول من صفقة رأس الحكمة 15 مليار دولار بالإضافة إلى تدفقات الشركاء الدوليين سنحصل على مزيد من التمويل منهم بالإضافة للأموال التي دخلت ال الجهاز المصرفي من استثمارات الأجانب أو تحويلات المصرين في الخارج ومن ثم فإن الحصول على تلك التدفقات يتم على أقساط وعلى فترات".



وأردف: "الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر في مايو المقبل. وحصلنا فقط على القسط الأول من صفقة رأس الحكمة وهو 15 مليار دولار، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التمويل من الشركاء الدوليين".



وقاطعته الحديدي متسائلة: المواطن بيسار صفقة رأس الحكمة والتدفقات الدولارية لماذا لأيتم استخدامها في استيراد وقود دون اللجوء لتخفيف الأحمال خاصة مع قرب فصل الصيف والامتحانات... المواطن عاز يشعر بالعائد على الاققل عدم قطع الكهرباء ليرد قائلا: " “ النقطة دي مهمة الدولة خلال الفترة الماضية في ضبط أسعار السلع في الأسواق والإفراج عن مليارات من السلع في الجمارك سواء غذاء أو أعلاف أو دواء أو مستلزمات الإنتاج لو كنا استخدمناها في القضاء على تخفيف الأحمال سوف تتأثر جوانب أخرى زي الدواء وده مش ممكن يحصل”.



وأكملت : “الدولة تسعى لنوع من التوازن لترشيد الإنفاق حتى لأيتم المساس بأولويات المواطن الأخرى مكن نتجاوز تخفيف الأحمال بس منقدرش نستغني عن الدواء والغذاء”.



ولفت إلى أن المواطن استفاد بالفعل من الصفقات والتدفقات الدولية عبر الإفراجات الجمركية، أثرها على السوق والأسعار والقضاء على السوق السوداء وكافة التقارير الدولية تتحدث عن مؤشرات الاقتصاد المصري الايجابية الان".



وردا على سؤال الحديدي هل يوجد خطة وموعدا للانتهاء من تخفيف الاحمال أجاب قائلا: "الحكومة لديها خطة لتوفير مزيد من السيولة الدولارية التي تمكن الدولة من إستيراد الوقود وعندها سوف تنتهي تخفيف الاحمال",



وعن مدة تخفيف الاحمال وهل كما يثار ساعة أم أكثر حسم الجدل قائلا: "تخفيف الاحمال ساعتين فقط وماأثير عن مدد ثلاث ساعات أوساعة غير صحيح وسوف نعود للوضع السابق لكل منطقة خطة تخفيف الاحمال بداية من 11 صباحا حتى الخامسة مساء وسوف يتم الاعتماد على نفس الجداول السابقة"