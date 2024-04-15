رضا عبدالعال: الزمالك كسر غرور وعنجهية "كولر"

عقب الكابتن رضا عبد العال، على فوز الزمالك على الأهلي بهدفين في منافسات الدوري المصري الممتاز، قائلاً: "الزمالك استطاع كسر غرور وعنجهية مدرب النادي الأهلي".

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، مساء الإثنين: "مفيش في الدنيا مُدرب يقوم بإعطاء فريق الأهلي إجازة قبل المباراة مثلما فعل مدرب الأهلي، وكأنه يتعامل مع مباراة عادية" وأضاف أن فريق الزمالك اليوم لم يقوم بأداء جيد، ولكن بسبب عنجهية وغرور مدرب النادي الأهلي استطاع الزمالك أن يحقق هذا الفوز المستحق، معقبًا: "لو الزمالك كان ببلعب بأداء جيد، كان عمل كوراث في الأهلي،... مصطفى شوبير اليوم أنقذ الأهلي من فضيحة".

هذا وتمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيرة الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

وتقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44.

وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

وكان آخر فوز لفريق الزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز، منذ الدور الثاني لموسم 2019-2020، حين فاز الأبيض 3-1.

ترتيب الزمالك والأهلي..

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 6 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 11 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاءين .=

تشكيل الزمالك في مباراة القمة

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل الأهلي في مباراة القمة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.



وسط الملعب: كريم نيدفيد وكوكا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: عمر كمال وموديست وطاهر محمد طاهر.