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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لميس الحديدي: غيابات الأهلي سبب انتكاسته أمام الزمالك

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيرة الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، قائلة :" أنا روحي رياضية ومحاطة بالزملكاوية سواء في البيت أو المحطة لكن روحي رياضية وهقول ألف مبروك للزمالك".

 وواصلت عبر برنامجها " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON : " الزمالك استطاع استغلال الفرص وهو “ ماتش “ كويس وسريع وأفضل لاعب في المباراة كان سيف الجزيري والزمالك كان الأفضل”، ولفتت إلى أن القوة الضاربة للاهلي كانت غائبة بسبب الإصابات.

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جوزيه جوميز: الزمالك كان يمكنه إنهاء مباراة الأهلي برباعية

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جوميز..الزمالك كان يمكن أن يفوز على الأهلى برباعيه

 وأردفت :" الأهلي رغم الغيابات أفضل من التوقعات وكولر عمل التغيرات بدري و الجماهير عاملة روح كبيرة في الملعب نتمنى أن يمتليء إستاد القاهرة كله بالجماهير و الجماهير كانت عظيمة والاستاد كان شكله حلو وماليان بالجماهير".

 الزمالك يحسم  ديربي القاهرة على حساب الأهلي

حسم فريق الزمالك ديربي القاهرة على حساب الأهلي بهدفين لهدف، مساء اليوم الاثنين،على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل سيف الجزيري ثنائية الزمالك في الدقيقتين44، 86، بينما سجل أحمد عبدالقاهرة هدف الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ترتيب الزمالك والأهلي

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 6 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 11 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاءين .

 

تشكيل الزمالك في مباراة القمة

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل الأهلي في مباراة القمة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.
وسط الملعب: كريم نيدفيد وكوكا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: عمر كمال وموديست وطاهر محمد طاهر.

 

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