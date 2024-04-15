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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوزيه جوميز: الزمالك كان يمكنه إنهاء مباراة الأهلي برباعية

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

عبر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة.

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جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين بالفوز على الأهلي

وقال جوزيه جوميز في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: “ هي مباراة قوية للغاية ومهمة وتساوي 6 نقاط ، لعبنا بشكل جيد وبذلنا كل جهدنا لأن هذه المباراة قد تساوي الكثير مع نهاية مسابقة الدوري ”.

وأضاف: “ في الشوط الأول لعبنا بشكل أفضل ومع بداية الشوط الثاني كان هناك احساس بان هدف واحد كافي للفوز والاهلي سيطر بشكل أكبر في الشوط الثاني ”.

وأكمل: “ وجدنا طريقة لإغلاق المساحات امام هجومهم وبعد التقدم بالهدف الثاني أهدرنا فرصتين كان يمكن من خلالها حسم نتيجة اللقاء برباعية ”.

وأردف جوزيه جوميز: “ لدينا لاعبين جيدين، فقط نحتاج لأن نستمر بنفس الأداء طوال 90 دقيقة”.

وأتم: “ الكونفدرالية بطولة مختلفة، كل مباراة مختلفة عن الأخرى لكن الفوز يمنحك الثقة ويجعل اللاعبين أكثر تصديقاً لقدرتهم على تحقيق الإنتصارات ”.

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