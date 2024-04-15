مصرع شابين بسبب تصادم سيارة بدراجتهما النارية بكفر الزيات

لقي شابين مصرعهما فى حادث تصادم بمفارق مدخل مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، عندما أطاحت سيارة بدراجتهما النارية وتبين أن الشابين المتوفيين من قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات.



وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى قبل قليل بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بدراجة نارية.



وعلى الفور انتقلت سيارتين إسعاف وضباط المباحث بقيادة العقيد أحمد الهرميل مفتش مباحث مركزى كفر الزيات وبسيون إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص وقوع تصادم بين سيارة مجهولة بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن وفاة كل من:-

مصطفى محمد مصطفى - 37 سنة - الدلجمون - الغربية .

عمرو رمضان بسيونى شردوح - 23 سنة -الدلجمون - الغربية.

وتم نقل الجثتين لمستشفى كفر الزيات المركزى، كما تم رفع أثار الحادث من الطريق، وعادة حركة المرور لطبيعتها وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة وتولت التحقيق.