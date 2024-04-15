جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين بالفوز على الأهلي

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع الجماهير بالفوز على الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

وتوجه اللاعبون إلى الجماهير عقب انتهاء اللقاء للاحتفال معهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء القمة.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة