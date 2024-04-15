نفوق 8 رؤس ماشيه في حريق مزرعة بالفيوم

شب حريق في مزرعة ماشية بقرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم ، إثر قيام بعض الأطفال بالقاء العاب ناريه ،مما ادى الى نفوق 8 مواشى ولم تقع اصابات بشرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز الفيوم بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الاهالي بنشوب حريق بمزرعة ماشيه في قرية دمشقين بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقل ضباط مركز الفيوم واجهزة الحماية المدنيه وتمكنوا من السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين أنه الحريق شب بمزرعة ملك رمضان عليوة ،ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية .

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب قيام بعض الأطفال بالقاء الالعاب الناريه بجوار المزرعه مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا اويشتبها في الحريق جنائيا , تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي شاب بالفيوم في العقد الثاني من العمر، مصرعه مساء اليوم الاثنين ، فى حادث انقلاب دراجه ناريه على طريق الفيوم - سنهور بدائرة قسم شرطة سنهور القبليه ، وذلك بسبب السرعه الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد سيطرته على الدراجه فانقلبت ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبليه، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه على طريق الفيوم سنهور الزراعي بدائرة المركز ، ووفاة قائد الدراجة.

وانتقلت اجهزة الامن إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب دراجه ناريه قبل مدخل قرية عين السليين ، وذلك بسبب السرعه الذائدة ، ومصرع قائد الدراجة ويدعى وليد عيد سلطان عبد الجواد ، 26 سنة، ومقيم بمركز سنهور القبليه بالفيوم .

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق. وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق.