موعد فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فتخ باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية بداية من غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا.

ويمكنك التقديم في المدارس المصرية اليابانية في الموعد المحدد من هنا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

ويتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

ويذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

نبذة عن المدارس المصرية اليابانية

وتشمل المدارس المصرية اليابانية جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي).

وتهدف المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو"، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.

قواعد قبول السن في المدارس المصرية اليابانية

يبدأ سن القبول في المستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم، وسن القبول في المستوى الثانى لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم.

أما سن القبول في المدارس المصرية اليابانية للصف الأول الابتدائي فهو من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد، وسن القبول للصف الثانى الابتدائي بين 7 سنوات و8 سنوات عدا يوم واحد، ويبدأ سن القبول في الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.