حماس تصدر بيانا حول المقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها اليوم

قالت المقاومة الإسلامية حرة حماس، إن المشاهد المروّعة للمقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها اليوم، في إحدى باحات مجمع الشفاء الطبي، وتضم عدداً من جثامين الشهداء المتحللة، والتي قام الاحتلال بمواراتها تحت التراب بجرافاته العسكرية، قبل انسحابه من المجمّع؛ تؤكّد من جديد، أنه لا حدود لهذه الفاشية الصهيونية المقيتة، والمستمرة في ممارساتها، مستغلةً الصمت الدوليّ المُشين، عن انتهاكاتٍ فظيعة للقانون الدولي، وحرب إبادةٍ مُستوفاة الأركان، تشنّها حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي على شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيان: أن هذه السلسلة غير المنتهية من الفظائع، والتي تُكتَشَف في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، من مقابر جماعية، وآثار لحالات إعدام، ومئات الجثامين التي لا تزال تحت الأنقاض، والدمار الهائل الذي طال المجمع وأقسامه، هي برسم المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والإنسانية والقضائية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، كجرائم حربٍ موصوفةٍ وموثّقة، وإن المطلوب من هذه المؤسسات أن تُفعِّل دورها بإخضاع قادة هذا الكيان المارق للمحاسبة فوراً.

68 شهيدًا خلال آخر 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع؛ مما أسفر عن سقوط 68 شهيدًا و94 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي "أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الشهداء جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفا و797 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 76 ألفا و 465 مصابا".. موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبها.. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عودة مستشفى "الأمل" التابع لها في مدينة خان يونس للعمل بشكل جزئي.

وأوضحت الجمعية - في بيان مقتضب - أن العمل في المستشفى يقتصر على قسم الاستقبال والطوارئ فقط، فيما يتعذر تشغيل باقي الأقسام نظراً لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت به عقب اقتحام قوات الاحتلال لمرافقه.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أعلنت في 26 مارس الماضي، خروج مستشفى "الأمل" عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

وحسب وزارة الصحة، فإنه اعتبارا من 22 فبراير الماضي، يعمل في قطاع غزة 12 مستشفى بشكل جزئي، 6 في الشمال و6 في الجنوب، إضافة إلى ثلاث مستشفيات ميدانية تعمل جزئياً.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة لمجموعة من المواطنين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن الطفلة ملاك هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، استشهدت متأثرة بجروحها لتلتحق بوالدها وأفراد عائلتها الذين استشهدوا يوم الأربعاء الماضي الذي صادف يوم عيد الفطر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانوا يستقلونها في مخيم الشاطئ.

وفي سياق متصل، استشهد طفل فلسطيني وأصيب شابان آخران أحدهما بجروح حرجة، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، باستشهاد الطفل يزن اشتية (17 عاما)، من بلدة سالم شرق نابلس، وهو طالب في الثانوية العامة الفرع الصناعي، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم، وذلك خلال مواجهات اندلعت بعد تسلل قوات إسرائيلية خاصة "مُستعربون" إلى حي "المريج" بالمدينة، ومداهمتها بناية، في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمُحررين - في بيان مشترك - أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ أمس 25 شخصًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم فتاة، وأسرى سابقون.