اقرأ غدا بالوفد.. مصر تحذر من انفجار المنطقة وتدعو طهران وتل أبيب لضبط النفس

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تحذر من انفجار المنطقة وتدعو طهران وتل أبيب لضبط النفس".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي حول الرد على الهجوم الإيراني

البنك المركزي يرفع حدود السحب إلى 250 ألف جنيه يوميا

القرار يوفر السيولة للتنازل عن الدولار ويحرك النشاط الاقتصادي

الكهرباء: عودة تخفيف الأحمال من 11 صباحا حتى 5 مساء بحد أقصى ساعة

المشدد 15 سنة لسائق أوبر المتسبب في مقتل حبيبة الشماع

عبدالسند يمامة يهنيء سفير كوريا الشمالية بمناسبة اليوم الوطني

مفاجآت في حركة المحافظين الجديدة

الكتائب الإلكترونية تستهدف وزير النقل قبل التعديل الوزاري