أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين.. بشرى سارة

يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن والطيور والبيض بشكل عام، حيث شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وسجلت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 إبريل 2024 تراجعا في تحديثات بورصة الدواجن والأسواق المحلية لسعر كيلو الفراخ البيضاء وبلغت قيمة الانخفاض جنيه، وفقا للتحديثات التي أعلنتها البورصة الرئيسية للدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 15-4-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 84 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يبلغ سعر الكيلو للمستهلكين 93 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو

استقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين، لتسجل 89 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل السعر للمستهلكين قيمة 100 جنيه للكيلو.

كما استقرت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة لتسجل اليوم قيمة 107 جنيهات للكيلو، بينما يبلغ السعر للمستهلكين 115 جنيها.

سعر البيض الأحمر اليوم الاثنين 15 أبريل 2024

- تراوح سعر البيض الأحمر للكرتونة في بورصة الدواجن بين 156 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 160 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض

- جاء سعر البيض الأبيض للكرتونة في بورصة الدواجن بين 154 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 160 جنيهًا.

سعر البيض البلدي

- سجل سعر البيض البلدي للكرتونة في بورصة الدواجن ما بين 162 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 170 جنيهًا.

أسعار البط في مصر

- يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

- يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

- حقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

سعر كيلو البانيه اليوم

- وصل سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين إلى 190 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.