فندق «صن رايز هوليدايز ريزورت» الغردقة يوفر لك سبل الاستمتاع والراحة

إن كنت تفضل عطلات الكبار فقط أو العطلات العائلية التى تتسم بحيوية الصغار فمجموعة «صن رايز» توفر لكم كلتا الفرصتين فى فنادقها بمدينة الغردقة بإطلالة ساحرة على البحر الأحمر موفرة جميع سبل الراحة التى من الممكن أن تحتاجها.

فى قلب مدينة الغردقة، يقع فندق «صن رايز هوليدايز ريزورت» المخصص للكبار فقط +١٦. يحتوى الفندق على ٣٨٣ غرفة وجناحًا، ويتميز أغلبها بمنظر خلاب على البحر مباشرة مما يناسب كبار السن المحبين للاسترخاء بالغرفة، كما أنه يضم ٦ مطاعم مختلفة بين البوفيه المفتوح والمطعم المصرى ومطعم مخصص للأنظمة الغذائية وغيرهم. الفندق له الشاطئ الخاص به بجانب حمام سباحة وچاكوزى، وكلاهما مدفأ فى فصل الشتاء.

أما للإجازات العائلية، فندق «صن رايز الما باى ريزورت» من الفنادق الجديرة بتوفير كل ما تحتاجه جميع أفراد العائلة بين ٢٢٦ غرفة وجناحًا، ٣ مطاعم بين البوفيه المفتوح والمطعم الإيطالى والمطعم الاسيوى وشاطئ خاص بجانب ثلاثة حمامات سباحة بملاهٍ مائية وآخر للأطفال، وبالإضافة إلى ذلك، فالفندق به ناد مخصص للأطفال يضم العديد من الأنشطة بين الطهى والرسم وغيرهما. وكلا الفندقين مزود بجميع سبل الراحة، بجانب النادى الصحى والنادى الرياضى.

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