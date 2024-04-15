الزمالك يحسم ديربي القاهرة بثنائية في الأهلي

حسم فريق الزمالك ديربي القاهرة على حساب الأهلي بهدفين لهدف، مساء اليوم الاثنين،على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل سيف الجزيري ثنائية الزمالك في الدقيقتين44، 86، بينما سجل أحمد عبدالقاهرة هدف الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ترتيب الزمالك والأهلي..

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 6 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 11 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاءين .

تشكيل الزمالك..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

وسط الملعب: كريم نيدفيد وكوكا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: عمر كمال وموديست وطاهر محمد طاهر.