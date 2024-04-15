قافلة طبية للكشف على 936 مواطن بالفيوم

نظمت ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتوراحمد سعد اللباد -مدير الادارة قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرية الصفراية التابعة لمركز ابشواى فى تخصصات

الجراحة والباطنة والاطفال و النسا و الجلدية و المسالك.

وقد اسفرت نتائج القافلة عن الكشف على ٩٣٦ مواطن وتم عمل فحوصات معملية واشعة لعدد ٧٩ مريض وحضر ندوات تثقيف صحى ١٣٢ مواطن , كما تم الكشف على ١٢٧ مواطن فى مبادرة (افحص واطمن) للكشف المبكر عن امراض السكر والضغط

و ستنظم القافله القادمة يومى الاربعاء والخميس القادمين 17 و18 ابريل بقرية بريشة التابعة لمركز يوسف الصديق.

مرور على المستشفيات

وفى وقت سابق قام الدكتور محمد نادى -رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان بزيارة مستشفى الفيوم العام فى ثانى ايام العيد يرافقه كلا من الدكتور شريف صبحى -مدير الطب العلاجى بالمديرية و الدكتور محمد عبد الله -مدير الطوارئ والمستشفيات فى حضور الدكتور محمد الدمرداش -مدير المستشفى و ادارة المستشفى العام.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان بمتابعة سير العمل بجميع المنشآت الصحية خلال اجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة خطة التامين الطبى للاحتفال بالعيد.

تم خلال الزيارة تفقد جميع اقسام المستشفى للاطمئنان على سير العمل وتواجد الفريق الطبى لتقديم الخدمة الطبية ، كما تم المرور ايضا على مستشفى صدر الفيوم بحضور الدكتورة الاء مصطفى -مديرة المستشفى والدكتور محمد جمال -وكيل المستشفى وتم خلال الزيارة المرور على جميع اقسام المستشفى كما تمت مناقشة مقترحات لاضافة خدمات جديدة بالمستشفى

وبناءا على تعليمات الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتكثيف المرور على المستشفيات والوحدات قام فريق من ادارة الطب العلاجى ومديرة التمريض ومدير التفتيش المالى و الادارى بالمرور على مستشفى اطسا المركزى حيث تم تفقد اقسام الطوارئ والعناية و الغسيل الكلوى والحضانات والاستقبال و الاطفال والباطنة

كما قام فريق اخر بالمرور على مستشفى الحميات بحضور الدكتور محمد حسن -مدير المستشفى والمدير الادارى للمستشفى وتم تفقد جميع اقسام المستشفى للاطمئنان على سير العمل

كذلك قام الدكتور وفيق عزت -مفتش الاسنان العلاجى بالمرور على مستشفى سنورس المركزى فى حضور الدكتور سامح حافظ -وكيل المستشفى.

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