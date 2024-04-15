تفاصيل صلة قرابة شيرين سيف النصر بملك الأردن| سبب رفض والده الزواج

يوم السبت الموافق 13 أبريل الجارى، رحلت عن عالمنا الفنانة الجميلة، شيرين سيف النصر عن عمر ناهز الـ ٥٧ عامًا، بعد أن أعلن شقيقها شريف خبر وفاتها وذلك خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك، لتسود حالة من الصدمة والحزن.

شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

أعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاة شقيقته خلال الساعات القليلة الماضية من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك قائلًا :" توفيت الي رحمة الله اليوم اختي الصغيره الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر تمت الصلاه و الدفن في مقابر العائلة في هدوء و سكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم علي ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون".



صلة قرابة تجمع بين شيرين سيف النصر وملك الأردن

كانت حياة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، مليئة بالأحداث والأسرار، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت صلة القرابة بينها وبين ملك الأردن.



شيرين سيف النصر والملكة علياء

أكدت شيرين سيف النصر في تصريحات صحفية، وحود صلة قرابة بملك الأردن، حيث أن جدتها من والدتها حنان طوقان، هي والدة الملكة علياء طوقان زوجة الملك حسين ملك الأردن الراحل، وابنة خالتها هي الأميرة الأردنية عالية ابنة الملك حسين، وتوالت الشائعات وقتها أنها كانت تريد تزويج شيرين سيف النصر لأخيها الملك عبد الله الثاني قبل زواجه من الملكة رانيا.

حقيقة زواج ملك الأردن وشيرين سيف النصر

قالت مصادر صحفية أردنية إن حنان هاشم خالة الفنانة شيرين سيف النصر، كانت تريد بشدة زواج ابنها من النجمة الراحلة، إلا أن جميع محاولاتها فشلت بعد رفض الملك حسين بن طلال الزواج بسبب دخولها عالم الفن.

ملك الاردن وشيرين سيف النصر

ما لا تعرفه عن شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد، ووالدتها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

كما تخرجت في عام 1991 من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقاها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

واعتزلت شيرين سيف النصر الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.