إقبال جماهيري كبير على فعاليات وزارة الثقافة خلال إجازة عيد الفطر

إقبال جماهيري كبير شهده برنامج فعاليات وزارة الثقافة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والذي اعتمدته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في القاهرة ، والمحافظات .



الهيئة العامة لقصور الثقافة

حيث أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجًا فنيًا حافلًا ومتنوعًا بالقاهرة والمحافظات، وجاء أبرزها كالآتي:

مشروع "سينما الشعب"

حقق مشروع"سينما الشعب" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمواقع الهيئة خلال أيام العيد، بجميع الحفلات، والتي تبدأ من 10 صباحًا، حتى 12 منتصف الليل.

وقدمت الهيئة 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض (40 جنيهًا للتذكرة)، وعرضت الأفلام في كل من: "قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بكفر الشيخ".



سامح يسري يحيي حفلًا غنائيًا بالسامر

و نظمت قصور الثقافة حفل عيد الفطر بمسرح السامر، والذي امتلأ عن آخره بالجمهور، وأحيا الحفل الفنان سامح يسري بباقة من أجمل الأغنيات، وتضمن الحفل فقرة "ستاند أب كوميدي" للفنان شهاب العشري، وفقرة تنورة للفنان محمد صلاح، بجانب عرض عرائس للفنان عمرو حمزة، وعرض فني لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب.

عروض مسرحية مجانية بالمحافظات

وقدمت قصور الثقافة مجموعة من العروض المسرحية المجانية للجمهور خلال عيد الفطر بعدة محافظات، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، ومنها العرض المسرحي "اللعبة" لفرقة قومية سوهاج، ويستمر عرضه على مسرح "نادي المحليات" حتى منتصف أبريل الجاري، والعرض المسرحي "أيكادولي" على مسرح قصر ثقافة فاقوس بالشرقية، ويستمر حتى يوم 18 أبريل الجاري، وفي محافظة كفر الشيخ قدمت الهيئة 3 عروض مسرحية، هي "انسو هيرو سترات" لفرقة قصر ثقافة فوه، و"الرقعة" لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، و"رصد خان" لفرقة قصر ثقافة دسوق، وذلك من إجمالي 7 عروض مسرحية خلال العيد.



"فرحة العيد" بالإسكان البديل

وأعدت قصور الثقافة برنامجًا فنيًا مميزًا بعنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، منها: "حدائق أكتوبر، أهالينا، المحروسة، الخيالة"، وشهدت تلك المناطق مجموعة من الفعاليات منها: "لقاءات عن آداب وسلوكيات العيد، ورش فنية للأطفال، ورش أشغال يدوية، رسم على الوجه"، بجانب عروض الأراجوز وعرائس الماريونت والمسابقات الثقافية والترفيهية وتوزيع الهدايا العينية على الفائزين،

لقاءات وحفلات متنوعة بالمحافظات

كما نظمت قصور الثقافة عددًا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى الورش الفنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد والمسابقات الثقافية والترفيهية المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات، ومنها: "جنوب سيناء، مرسى مطروح، الغربية"، وغيرها.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

عروض السيرك القومي تحقق أعلى الإيرادات

كما نجحت عروض السيرك القومي التابع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في تحقيق رقم غير مسبوق من الإيرادات خلال 5 أيام متتالية من عيد الفطر المبارك.



البيت الفني للمسرح ومسرح البالون

فيما رفعت دور العرض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، لافتة "كامل العدد" أيام العيد، وحققت فرق" الإسكندرية ، المسرح القومي للأطفال، مسرح العرائس ، الكوميدي" أعلى الإيرادات .

وتضمن برنامج العروض المسرحية تقديم فرقة المسرح القومي لعرض "رصاصة في القلب" من إعداد وإخراج مروان عزب، على المسرح القومي بالعتبة، بينما قدمت فرقة المسرح الكوميدي "يوم عاصم جدا" من إخراج عمرو حسان، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وتقدم فرقة مسرح الشباب عرض "قبل الخروج" من إخراج هاني السيد، على مسرح أوبرا ملك.

كما قدمت فرقة مسرح الغد، عرض "النقطة العميا" من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، على مسرح الغد بالعجوزة، بينما قدمت فرقة مسرح الطليعة عرض "فريدة" من إخراج أكرم مصطفى، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، أما فرقة مسرح المواجهة والتجوال فتقدم عرضها الجديد "السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان، وذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وللأطفال قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "الليلة الكبيرة" من إخراج الراحل صلاح السقا، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، كما قدمت فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "نور في عالم البحور" من إخراج شادي الدالي، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة.

وفى الإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرضها الجديد "حازم حاسم جدًا" من إخراج محمد مرسي، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

مسرح المواجهة والتجوال

فيما قدمت فرقة مسرح المواجهة والتجوال عروض مسرحية بقرى محافظة الفيوم فى 11 أبريل الجاري، شملت قرى 6 "الشواشنةوشكشوك وقلهانه وقلمشاه".

و من المقرر زيارة 5 قرى بمحافظة سوهاج، ثم تتجه الفرقة جنوبا، حيث تقدم عروضها بقصر ثقافة كل من "حلايب وشلاتين ورأس حدربه وأبو رماد ".



ليال القومي لثقافة الطفل "أهلا بالعيد" بالحديقة الثقافية

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف احتفالات "أهلا بالعيد" بالحديقة الثقاقية للأطفال، وشهد الافتتاح إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وقدمت خلاله ورش فنية متنوعة لفناني الحديقة على المسطح الأخضر منها: "رسم على الوجه"، "ورد العيد" وردة بالورق، "المهرج" تشكيل بالورق، "رسم عن العيد"، وعلى المسرح الروماني قدُمت عروض فنية متنوعة منها