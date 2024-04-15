الزمالك يتقدم على الأهلي في شوط أول متكافئ

تقدم الزمالك على الأهلي بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل سيف الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 44 من عمر المباراة بتمريرة رائعة من ناصر ماهر.

وغادر أحمد زيزو بعد مرور ربع ساعة متأثرًا بإصابة في قدمه بعد تدخل قوي مع رامي ربيعة.

ترتيب الزمالك والأهلي..

يحتل الزمالك المركز الـ12 فيجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 5 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 10 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد.

تشكيل الزمالك..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

وسط الملعب: كريم نيدفيد وكوكا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: عمر كمال وموديست وطاهر محمد طاهر.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك..

تقابل الزمالك والأهلي في 126 مناسبة سابقة ضمن منافسات الدوري المصري وسيطر التعادل على 50 مباراة من بينهم.

وفاز النادي الأهلي فى 49 مباراة فى قمة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بينما نادي الزمالك فاز في 27 مباراة خلال مواجهاته بالمارد الأحمر في مسابقة الدوري.