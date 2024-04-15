بدائل طبيعية للأدوية تخفض مستوى السكر في الدم

مرض السكري، المعروف أيضًا باسم "القاتل الصامت"، يتسم بارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة لعدم حساسية الجسم للأنسولين، وهو مرض مزمن يتطلب الاعتماد على الأدوية الموصوفة طوال الحياة.

أعشاب تخفض مستوى السكر في الدم

ومع ذلك، تشير دراسات إلى أن هناك خيارات بديلة فعّالة يمكن أن تساعد في إدارة هذا المرض.

في الوقت الحالي، هناك العديد من العلاجات البديلة التي يُعتقد أنها تعمل على تحسين أعراض مرض السكري، ويتضمن ذلك العلاج بالضغط والوخز بالإبر، والعلاج الطبيعي، الذي يوفر للأفراد بعض الخيارات لتقليل الاعتماد على الأدوية التقليدية.

تستخدم العلاجات الطبيعية العديد من الأعشاب لخفض مستوى السكر في الدم لمرضى السكري ، ومن بين هذه الأعشاب:

1. روزماري: يُعرف إكليل الجبل بخصائصه المفيدة في تحسين مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى توازن مستويات الكوليسترول.

2. الجينسنج: يُعتبر الجينسنج جزءًا من الطب الشرقي التقليدي، ويُشير البعض إلى فوائده في تعزيز المناعة وتحسين مستويات السكر في الدم.

3. المرمرية: أظهرت الأبحاث أن الميرمية يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم،لدى مرضى السكري، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

4. الأوريجانو: يُعتقد أن الأوريجانو يساهم في زيادة إنتاج الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم.

5. الزنجبيل: يُشار إلى الزنجبيل بفوائده في زيادة حساسية الجسم للأنسولين وتحسين إفرازه، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري.

باستخدام هذه العلاجات البديلة بشكل منتظم وتحت إشراف الطبيب، يمكن للأفراد تحسين إدارتهم لمرض السكري وتقليل الاعتماد على الأدوية التقليدية.

مشروبات بسيطة لتعزيز صحة الكبد وإزالة السموم

من ناحية أخرى، الكبد يعتبر من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن إزالة السموم بشكل طبيعي، ولكن بعض المشروبات البسيطة يمكن أن تعزز صحة الكبد وتعينه على أداء مهامه بفعالية أكبر، وفقًا لتقرير منشور في "تايمز أوف إنديا".

1. حليب الكركم:

يحتوي الكركم على مركب يُعرف باسم الكركمين، والذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وعندما يمزج بالحليب الدافئ، يشكل حليب الكركم - المعروف أيضًا بالحليب الذهبي - مشروبًا مهدئًا يساهم في دعم صحة الكبد.

2. عصير البنجر:

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة ومركبات مثل البيتالين التي تعزز وظائف الكبد وتساعد على تنقية السموم منه، وبالتالي تناول عصير البنجر الطازج أو إضافة البنجر إلى عصائرك يمكن أن يُعزز صحة الكبد.

3. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة تُعرف باسم الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة تحمي الكبد وتعزز عملية إزالة السموم، وبذلك فإن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يدعم صحة الكبد.

4. ماء الليمون:

يُعتبر تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون في بداية اليوم ممارسة صحية، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد، ويعزز إنتاج الصفراء التي تساعد في تحطيم الدهون في الكبد.