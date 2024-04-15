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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تستعد للهجوم على إيران

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر عبرية، أن إسرائيل تستعد لرد كبير على  إيران، بعد أن منحتها الإدارة الأميركية الضوء الاخضر و حرية التصرف للرد.

 

وأضافت المصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه لن يشارك في الهجوم، لكنه سيدافع عن "إسرائيل" في حالة وقوع هجوم إيراني آخر.

وأعلنت وول ستريت جورنال والإذاعة الاسرائيلية، أن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون الليلة بعد أن أبلغ نتنياهو كل من فرنسا وأمريكا  بأن الرد سيحصل الليلة.

وذكرت القناة 12 العبرية: "إسرائيل" تريد توجيه ضربة قوية لإيران، ولكن دون أن تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة .

وأكدت القناة 13 العبرية، أن مجلس وزراء الحرب اتخذ قرارا بالرد على إيران وسلاح الجو أنهى استعداداته لشن هجمة ضدها

وقالت صحيفة معاريف العبرية: الرسالة التي ترسلها "إسرائيل" إلى الولايات المتحدة تؤكد حتمية الرد وبالتنسيق الكامل معها.

 

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه كان اسم عملية إحباط وإعتراض الهجوم الإيراني ليلة السبت الماضي هو "الدرع الحديدي"

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