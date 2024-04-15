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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لجنة الأمن في البرلمان الإيراني: جاهزون لاستخدام أسلحة لم نستخدمها من قبل

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، إن رسالة طهران هي رسالة سلام وجهوزية.

وأضاف في تصريحات له: ردنا على كيان الاحتلال كان مشروعاً وكان ينبغي وضع حدّ لانتهاكاته وجرائمه، و الرد الإيراني على كيان الاحتلال كان مضبوطاً ولم نستخدم شيئاً يُذكر من قوتنا

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

نشهد اليوم كثافة في الاتصالات وسنواجه أي عدوان إسرائيلي وسنرد عليه

 

جاهزون لاستخدام أسلحة لم نستخدمها من قبل ولدينا خطط لجميع السيناريوهات وندعو الصهاينة إلى التصرف بعقلانية

 

سنستخدم العقلانية والشجاعة في تعاملنا مع مختلف السيناريوهات

 

سنرد بما يتناسب مع أي عدوان إسرائيلي محتمل

 

الدول الغربية طلبت منا ألا تكون مشمولة بالرد

 

لا نريد أي توتر في المنطقة وجرائم الاحتلال في غزة هي التي تزعزع الاستقرار

 

واشنطن تدعم الصهاينة الذين يتصرفون بجنون ومن الواضح أنّ الأميركيين لا يستطيعون السيطرة عليهم

 

ندعو جميع الدول إلى التنحي وعدم دعم الصهاينة في جرائمهم ولا سيما جريمتهم في دمشق

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