الرياضة تسبب الإصابة بأمراض القلب الخطيرة في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة الرياضة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك عبر تقليل نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر، وفقًا لما نشره موقع Medical Express.

متى تهدد الرياضة صحة الجسم؟

الدراسة، التي أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH)، ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، استهدفت تقييم الآليات التي ترتبط بفوائد الرياضة على الصحة النفسية والقلب والأوعية الدموية. باستخدام تحليل السجلات الطبية لـ 50359 شخصا، قام الباحثون بتقييم تأثير النشاط البدني على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين مارسوا الرياضة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23% مقارنة بالذين لم يمارسوه. وقد أظهرت الاختبارات أيضًا أن الأشخاص الذين قاموا بمستويات عالية من النشاط البدني كان لديهم انخفاض في نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر.

وأشارت الدراسة إلى أن الانخفاض في نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر كان مرتبطًا بزيادة في وظائف قشرة الفص الجبهي، التي تلعب دورًا في التحكم في التوتر واتخاذ القرارات. كما أشارت الدراسة إلى أن فوائد الرياضة على القلب والأوعية الدموية كانت أكبر بكثير بين الأشخاص الذين قد يكون لديهم نشاط دماغي أعلى مرتبط بالتوتر، مثل الذين يعانون من الاكتئاب.

أكد الباحثون أن النشاط البدني كان أكثر فعالية في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين المصابين بالاكتئاب، ويرجعون هذا التأثير إلى انخفاض في نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر.

وأشار الموقع إلى ضرورة إجراء دراسات مستقبلية لتحديد الوسطاء المحتملين وتثبيت العلاقة السببية، مع التأكيد على أهمية إشراك الأطباء في توجيه المرضى حول فوائد النشاط البدني على الصحة العقلية والقلبية، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من متلازمات مرتبطة بالتوتر مثل الاكتئاب.

من ناحية أخرى، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

من الجانب الآخر، فإن البحوث تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.