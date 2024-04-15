أفضل بدائل طبيعية تحميك من مخاطر تناول السكر الأبيض

يترتب على استهلاك السكر الأبيض، المتواجد بكثرة في الأطعمة المصنعة والمشروبات، مجموعة من المشكلات الصحية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، وخلال رحلة البحث عن بدائل صحية، تم تقديم مجموعة واسعة من المحليات الطبيعية، التي توفر الحلاوة دون الآثار الضارة للسكر المكرر. في هذا التقرير، سنتعرف على خمس بدائل صحية للسكر الأبيض التي يُنصح باستخدامها في النظام الغذائي وفقًا لموقع "تايمز ناو".

بدائل طبيعية للسكر

1. العسل

العسل من المحليات الطبيعية المفضلة لفترة طويلة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة ويتميز بخصائص مضادة للميكروبات. يُنصح باختيار العسل الخام غير المعالج للاستفادة الكاملة من قيمته الغذائية.

2. سكر جوز الهند

مستخلص من عصارة أشجار نخيل جوز الهند، ويتميز بمؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض مقارنة بالسكر الأبيض، مما يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يرغبون في تقليل تأثير السكر على مستويات السكر في الدم.

3. ستيفيا

مشتقة من أوراق نبات ستيفيا ريبوديانا، تُقدر لحلاوتها دون إضافة سعرات حرارية أو تأثير على مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو يسعون لفقدان الوزن.

4. معجون التمر

يتم إعداده بمزج التمر المنقوع مع الماء ليمنح الحلاوة الطبيعية إلى جانب الألياف والمعادن الأساسية. يُمكن استخدامه كبديل فريد للسكر الأبيض في مجموعة متنوعة من الوصفات.

5. الدبس

شراب سميك يتميز بنكهة قوية ومحتواه الغذائي الغني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. يُعد بديلًا صحيًا للسكر المكرر، ورغم طعمه القوي فإنه يضيف عمقًا وتعقيدًا إلى مجموعة متنوعة من الوصفات.

تندرج هذه البدائل ضمن الخيارات الصحية للسكر الأبيض، ويمكن لإدماجها في النظام الغذائي المساهمة في تقليل استهلاك السكريات المكررة مع الاستمرار في تلبية رغبة الشخص في تناول الحلويات. سواء كانت تفضل النكهات الزهرية للعسل، أو الحلاوة الترابية لسكر جوز الهند، أو الحلاوة الشديدة للستيفيا، فهناك بديل طبيعي يناسب كل الأذواق والتفضيلات الغذائية.

جدير بالذكر أن الإفراط في استهلاك السكر الأبيض المتواجد في الأطعمة المصنعة والمشروبات، مجموعة من المشكلات الصحية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، لذا كان لابد من البحث عن بدائل صحية لتناولها.