مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم فى قطر، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الاثنين، على ارتفاع بواقع 77.010 نقطة، أي بنسبة 0.78 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و921.37 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول فى أسواق الأسهم القطرية 214 مليونًا و626 ألفًا و126 سهمًا، بقيمة 652 مليونًا و650 ألفًا و382.777 ريالًا، نتيجة تنفيذ 21 ألفًا و168 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 40 شركة، بينما انخفضت أسعار 4 شركات أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 575 مليارًا و424 مليونًا و473 ألفًا و688.720 ريالًا، مقابل 571 مليارًا و227 مليونًا و949 ألفًا و443.980 ريالًا، في الجلسة السابقة.

الأسهم فى مسقط ترتفع بنسبة 0.58 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4727.73 نقطة مرتفعًا 27.1 نقطة، وبنسبة 0.58 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4700.59 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و472 ألفا و410 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة 3.6 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3ملايين و601 ألفا و957 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مرتفعاً 41.44 نقطة ليقفل عند مستوى 12708.34 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 9.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 172 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسهم السعودية : الكابلات السعودية، والكيميائية، وسلامة، والاتحاد، واليمامة للحديد الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وسلوشنز، وزجاج، وبوبا العربية، والأول الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.73%.

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : شمس، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسال هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 158.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 26548.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 103 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.