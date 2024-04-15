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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وليد جاهين يصور المدينة الفاضلة بدار الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف دار الأوبرا المصرية  معرض الفنان الدكتور وليد جاهين، تحت عنوان "يوتوبيا"، ويفتتح في السابعة مساء الثلاثاء 16 أبريل بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتي الاثنين 22 أبريل.

المعرض يضم 30 لوحة منفذة بالالوان الريتية ومستلهمة من قصة خيالية عن المدينة الفاضلة للفيلسوف والمفكر الانجليزي توماس مور ومقسمة الى مجموعتين، يضم كل منهما 15 عملا ويتناولان جانبى الرواية المتمثلان فى الشخوص والمشهد من ناحية وحماة المدينة الفاضلة من ناحية اخرى باسلوب تشكيلى مميز.

يذكر أن الدكتور وليد جاهين، مواليد عام 1974 ،تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية قسم التصوير عام 1997 ، حصل علي الماجستير في الأيقونات القبطية واعادة اكتشافها من وجهة نظر معاصرة والدكتوراة في الفلسفة عام 2005.

 يشارك في العديد من المعارض الجماعية والخاصة منذ عام 1995 منها دورات صالون الشباب المختلفة ، المعرض القومي ، بينالي بورسعيد ، ورش عمل بوزارة الثقافة وله مقتنيات بعدة دول أوربية وأسيوية.


أنشطة دار الأوبرا


دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

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