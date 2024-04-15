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الإثنين 15 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمريكا: الحوثيون أطلقوا السبت الماضي صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن من اليمن

أمريكا
أمريكا

 

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الحوثيين أطلقوا السبت الماضي صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن من اليمن، وفقا لمت ذكرته فضائية  "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

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وأضافت القيادة المركزية أن : "قواتنا دمرت 4 مركبات جوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن خلال اليوم الماضي".

وفي سياق متصل، تتوقع مصادر إسرائيلية قيام إسرائيل بتنفيذ رد عقابي على الهجوم الإيراني، اليوم الإثنين.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الاحتلال أبلغ أمريكا أنّه سيهاجم إيران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن تقرير وول ستريت جورنال، إن الانتقام الإسرائيلي ضد إيران يمكن أن يبدأ في أقرب وقت ممكن، إن لم يكن اليوم، وفقًا لمسؤول أمريكي.

 

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