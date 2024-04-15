أمينة رزق.. أحبت يوسف وهبي وتزوجت بالإكراه| أعمال لا تنسى لـ"أم الفنانين"

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة أمينة رزق، والتي أطلق عليها النقاد "أم الفنانين"، فاشتهرت بأدوار الأمومة التي كانت تلمس قلب المشاهد بتلقائياتها وحنيتها.

كانت الفنانة أمينة رزق في بدايتها تقدم الاستعراض وتغني وترقص وتؤدي أدوار الفتاة الجميلة المرغوبة، وتداول الكثيرون عنها أنها أحبت الفنان الكبير يوسف وهبي حبًا كبيرًا ولكن هذا الحب ربما كان من طرف واحد لهذا لم يتوج بالزواج.

الفنانة الراحلة أمينة رزق

وبرغم أن أمينة رزق، عُرفت بلقب "عذراء السينما" المصرية نظرًا لعدم زواجها طوال حياتها إلا أنها مرت بتجربة صعبة للغاية حيث أُجبرت على الزواج من قبل أهلها وهو الأمر الذى خضعت له بسبب تهديد أهلها بالقتل.

ولكن برغم من خضوع أمينة رزق، لهذا الأمر إلا أنها قررت أن يكون زواجا على الورق فقط ولم يفعّل هذا الزواج في الحقيقة.

أمينة رزق تشارك في أول فيلم في تاريخ السينما المصرية

وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم "قبلة في الصحراء" عام 1928 وهو ثاني فيلم للسينما المصرية، لتنطلق بعده في عالم الفن وتتألق في عشرات الأعمال.

أحداث فيلم "قبلة الصحراء"

ويدور أحداث الفيلم حول، تعجب هيلدا "إيفون جوين" الفتاة الأجنبية بشفيق "بدر لاما" الشاب الإعرابى الذي يقيم في قرية بصحراء مصر لما أظهره من حسن الخلق، يحدث أن يتهم أهل القرية شفيق بقتل عمه عبد القادر؛ الأمر الذي يستدعى هروبه إلى الصحراء مع مجموعة من رجال العصابات ويصبح واحدًا منهم، ويصادف أثناء هجوم العصابة على إحدى القوافل، ان تكون هيلدا ضمن المتعرضين للهجوم، يحاول شفيق كف أذى العصابة عنها، لكن يقوم ثلاثة من أفراد العصابة بخطف هيلدا ويتمكن شفيق من إنقاذها ليفوز بها حبيبة وزوجة، ينقل السيد محمود نبأ براءته من قتل عمه.

أبرز أعمال أمينة رزق

كما شاركت في الكثير من الأعمال التليفزيونية المتميزة، أهمها "السيرة الهلالية" و"الإمام البخاري" و"محمد رسول الله" و"وقال البحر" و"ليلة القبض على فاطمة" و"البشاير" و"أوبرا عايدة" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"هارون الرشيد".

ومن مسرحياتها: "إنها حقا عائلة محترمة، السنيورة"، وأما عن السينما، فقد شاركت أمينة رزق في بطولة أكثر من 150 عمل سينمائي، منها "بائعة الخبز" و"أريد حلا" و"بداية ونهاية" و"التلميذة" و"دعاء الكروان" الذي اختير من بين أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما شاركت في "الكيت كات" و"صراع الأحفاد" و"المولد" و"التوت والنبوت"و"الإنس والجن" و"العار".