مختار مختار: كولر أخطأ في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أنتوني موديست، لاعب الأحمر هو الخيار الثالث للفريق في خط الهجوم.



وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زخم مباراة الأهلي والزمالك كبير للغاية دائمًا، وجميع الدربيات في أي مكان تكون بهذا الشكل".

وأضاف: "الجميع في مصر يفكر في مباراة الأهلي والزمالك.. هناك هبوط في مستوى الكرة المصرية بسبب الجماهير بأعدادها الطبيعية، ولكن أعتقد أن الفترة القادمة ستتحسن الأمور بشكل تدريجي في هذا الشأن".

وتابع: "عمر كمال يجيد اللعب في مراكز عديدة، ومن بينها الجناح الأيمن، وهو ما فعله مارسيل كولر في مباراة الزمالك اليوم".

وأكمل: "موديست هو ثالث خيار للأهلي في مركز الهجوم، وهذا من وجهة نظري، ولكن المدرب تكون له وجهة نظر أخرى، إلا أنني لدي تحفظ على البدء به في مباراة الزمالك".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "عمر أم محمد هاني في مركز الظهير الأيمن؟ عمر كمال عبد الواحد كان جيدًا في مركز الظهير الأيمن في مباراة زد، ولكن الخيار لمارسيل كولر".