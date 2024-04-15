محمد صلاح عن تشكيل الأهلي أمام الزمالك: تأليف من كولر

وجه محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق انتقاده لمارسيل كولر، المدير الفني للأحمر على التشكيل الذي دفع به في مباراة الزمالك.



ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين، على إستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي والزمالك تجمع الجماهير، والقمة كانت تُقام دائمًا تكون يوم الجمعة، والجميع يأتي للملعب من جميع المناطق".

وأضاف: "تشكيل الأهلي؟ قولي مبروك، تواجد عمر كمال في مركز الجناح الأيمن تأليفة، أحب محمد هاني، ولكن عمر كمال كان جيدًا في مركز الظهير الأيمن في المباراة الماضية".

وتابع: "لا يوجد انسجام بين طاهر وموديست في هجوم الأهلي، كما أن الحمل في خط الوسط سيكون على أحمد نبيل كوكا، في ظل ابتعاد محمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد عن مستواهما".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "هناك مواجهات ثنائية في المباراة بين اللاعبين، ولكن أعتقد أن أحمد فتوح سيتمكن من العبور في الجبهة اليسرى للزمالك من محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد".

