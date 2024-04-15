كهربا ورضا سليم على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الزمالك

يجلس محمود كهربا ورضا سليم ثنائي الأهلي على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الزمالك في مباراة القمة المقررة في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بدلاء الأهلي..

محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري

يقع فريق الزمالك في المركز الـ12 فيجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 5 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

علي الجانب الآخر يقع الأهلي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 10 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى الدوري

التقي فريقا الزمالك والأهلي في 126 مناسبة سابقة ضمن منافسات الدوري المصري وسيطر التعادل على 50 مباراة من بينهم.

وفاز النادي الأهلي فى 49 مباراة فى قمة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بينما نادي الزمالك فاز في 27 مباراة خلال مواجهاته بالمارد الأحمر في مسابقة الدوري.

